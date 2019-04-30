قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحديات جثيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، مضيفا أن الجميع كان يدرك أنه لا سبيل للتغلب على التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر.

السيسي: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتراكمت مشاكل الاقتصاد لسنوات دون حلول

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية "عيد العمال"، أن الأمم لا تبنى إلا بمجهودات أبناءها المخلصين، وليس بالأماني والشعارات، مؤكدا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ لظلت مشاكل الاقتصاد المصري المزمنة والتي تراكمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية.

وأضاف السيسي، أن الدولة عملت على حل المشاكل الاقتصادية من خلال إجراءات علمية شاملة حتى ولو كانت قاسية، وبدأت بشائر الإصلاح الاقتصادي تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو، كما تكلل التوجه الإصلاحي للدولة بتدشين عقد اجتماعي جديد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ كرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.