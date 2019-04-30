أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إدراج تنظيم "الإخوان" في اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وتنظيم الإخوان مصنف "إرهابي" في مصر حيث كان أسسه حسن البنا في 1928.

وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الإخوان) ويجري فحص الأمر وفق مسار داخلي".

ويأتي هذا الإعلان بعد 3 أسابيع من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن. وكان ترامب أشاد خلال الزيارة بـ"العمل الجيّد جدًا" للسيسي.

ويتيح إدراج تنظيم الإخوان في اللائحة الأمريكية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الإخوان.