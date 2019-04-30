أعلن المعارض الفنزويلي المسجون ​ليوبولدو لوبيز، أن جنودا يدعمون زعيم المعارضة خوان جوايدو​ حرروه من سجنه، بينما أعلنت كاراكاس أن البلاد تعرضت لمحاولة انقلاب عسكري، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ونشر المعارض تغريدة على حسابه في "تويتر" حرض فيها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو داعيا الفنزويليين للتعبئة، وزعم أنه موجود في قاعدة "لا كارلوتا" الجوية.

وأرفق المعارض التغريدة بصورته صحبة رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.

وأعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليوم عن إحباطها محاولة انقلاب عسكري وصفتها بـ "الصغيرة"، قام بها "عسكريون خونة"، بالتعاون مع معارضين يمينيين.

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن جوايدو الذي اعترفت به مدريد ودول عدة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، أنه يحظى بدعم "جنود شجعان" وذلك من قاعدة عسكرية جوية في كراكاس.

وكان جوايدو إلى جانب المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز الذي أشار من جهته إلى أن جنوداً يدعمون جوايدو قاموا بـ"تحريره" في وقت كان يخضع للإقامة الجبرية، ودعا غوايدو في رسالته الفنزويليين للنزول إلى الشارع.

دانت الحكومة الفنزويلية بلسان وزير الاتصال خورخي رودريغيز "محاولة انقلاب"، فيما دعا مسؤول كبير في نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلى تجمع أمام القصر الرئاسي في كراكاس.