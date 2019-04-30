قررت محكمة مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قبول إشكال المطرب الشعبي حمو بيكا على حكم حبسه شهرين ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

وكانت النيابة العامة وجهت له تهمتي مزاولة مهنة الغناء وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون ترخيص من وزارة الثقافة.

وتعود الواقعة بالقضية رقم 13812/2018 إداري قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ، وتوافد القليل من الجماهير تمهيدا لإقامة حفل غنائي للمطرب "م. ح. ا"، وشهرته "حمو بيكا" دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.

وفي السياق ذاته، حضر للقسم شخص يدعى "هـ. م. ع"، محامٍ بنقابة الموسيقيين بالإسكندرية، وأبلغ بتضرره من المطرب المذكور لتنظيمه حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة، وطلب إثبات الحالة.

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إنه جرى فض التجمع الخاص بحفل المطرب الشعبي "حمو بيكا"، لإقامته حفلً في أحد الكافيهات الخاصة المطلة على البحر بمنطقة البيطاش، غرب المدينة، لعدم حصوله على تصريح أمني بإقامة الحفل، إضافة إلى أنه غير مدرج بنقابة المهن الموسيقية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّه لا بد من استخراج تصريح أمني، إضافة إلى أن المطرب يجب أن يكون مسجلا في نقابة المهن الموسيقية لإقامة الحفل، وفي حالة عدم الحصول على ذلك يعتبر مخالفا للقوانين.

وأكد أن الأمن فض التجمع فقط من الشباب، دون استخدام أي عنف أو ضرب بل تنفيذًا للقانون، مشيرًا إلى أن نقابة المعلمين ألغت الحفل بسبب عدم وجود تصريح أمني إلا أن المطرب نقله إلى أحد الكافيهات وتجمع مئات الشباب.

وكانت نقابة الموسيقين برئاسة الفنان هاني شاكر، تقدمت ببلاغ خلال شهر نوفمبر الماضي لإيقاف حفل لحمو بيكا الذي أقيم بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وتوجيه له اتهامات مزاولة مهنة دون ترخيص وتوجهت قوة أمنية لإيقاف الحفل وتفريق الجماهير المتواجدة فيه بأحد الشواطئ الخاصة وإنهاء التجمع.

وباشر معه التحقيقات المستشار خالد أنور محمود مدير نيابة الدخيلة، في التهمة الموجهة لحمو بيكا من نقابة الموسيقيين بإقامته حفل دون ترخيص وجرى إحالة القضية لمحكمة جنح الدخيلة.

وأصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، حكم الدرجة الأولى بحبس المطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ثم حكم تخفيض حكم الحبس لشهرين.