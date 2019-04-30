أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "أبو جبل" من بطولة الفنان مصطفى شعبان، مجموعة من الصور للعمل الذي ينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويعرض حصريًا على شبكة قنوات ON.

يطل النجم مصطفى شعبان على جمهوره من خلال مسلسل "أبو جبل"، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية تاجر كبير، يتعرَّض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، حيث يخسر أمواله وأولاده، وتدور الأحداث في إطار درامي مشوق، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التي تتعرَّض لها الأسرة، لا سيما في التجارة ومع الأقارب.

"أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.