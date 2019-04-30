كشف تقرير مجمع البحوث الإسلامية عن شهر أبريل عن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تأتي في إطار الدور التنويري الذي يقوم به الأزهر الشريف في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث يأتي على رأس تلك الفعاليات القوافل الأسبوعية واليومية والتي بلغت نحو (409) قافلة توعوية، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، والتي تلبي احتياجات المجتمع المعرفية وحاجته إلى استعادة منظومة القيم الأخلاقية، وبث الأمل في نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، وبناء الذات، والبعد عن عوامل اليأس والإحباط، والعودة إلى القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية.

وأضاف التقرير أن المجمع عقد نحو (3316) لقاءً في المكتبات العامة، وقصور الثقافة، والمقاهي الثقافية، حيث تقدم تلك اللقاءات رسائل توعوية بشكل يلاءم بعض الشرائح المجتمعية المختلفة، ويحقق تأثيرًا جيدا في عملية التواصل مع الجماهير، من خلال معايشة قضايا وهموم المواطنين وتبسيط المعاني لهم، كما تركز على تنمية الجوانب الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن ورفض السلبية والتشاؤم وضرورة الإقدام على الأعمال الإيجابية بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

وأوضح المجمع في تقريره أنه نظم 4 حملات توعوية خلال شهر أبريل أسرفت عن عقد 132 ألف لقاء، شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف، بلقاءات في الجامعات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي والسجون، أكدت على بيان مسؤولية الإنسان، واستشعار تلك المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التي تتحمل المسؤولية والتي تدرك معاني الانتماء للوطن، أما فيما يتعلق بالدور الذي يقوم به المجمع من خلال لجان الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام، استقبلت تلك اللجان المنتشرة في كل محافظات الجمهورية نحو (69.417) فتوى في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.

وفي إطار اهتمام الأزهر الشريف بالطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من دول العالم المختلفة؛ أوضح التقرير أن المجمع واصل تنظيم فعالياته الثقافية والعلمية المتنوعة التي يقدمها للطلاب والطالبات بمدن البعوث الإسلامية؛ حيث تشهد تلك الفعاليات قبولا كبيرًا من جانب الطلاب، من خلال أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة في الجامعة، وذلك بالتنسيق مع الجامعة وعمداء الكليات؛ تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد، ودعمًا لمستوياتهم العلمية، وحثهم على التفوق والتميز الدراسي.

وأكد التقرير أنه لتيسير إتاحة الإصدارات العلمية للمجمع بين الناس، بدأ الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع المتاح على بوابة الأزهر خلال شهر أبريل نشر تلك الإصدارات، بشكل ييسر للقارئ الحصول عليها داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف تحقيق مزيد من التواصل الثقافي الفعّال بين الأزهر الشريف وجميع الناس في مختلف أنحاء العالم.