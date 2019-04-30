أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تحدث مع قادة عسكريين أكدوا ولائهم التام له، بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو عن اجتماعه مع قادة رئيسيين من الجيش لإنهاء حكم مادورو، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وكتب مادورو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تحدثت مع القادة العسكريين في البلاد وأكدوا ولائهم التام للشعب والدستور والوطن، وأدعو الشعب إلى الاحتشاد لضمان انتصار السلام".

ودعا جوايدو في وقت سابق من اليوم الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن جوايدو الذي اعترفت به مدريد ودول عدة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، أنه يحظى بدعم "جنود شجعان" وذلك من قاعدة عسكرية جوية في كراكاس.

وكان جوايدو إلى جانب المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز الذي أشار من جهته إلى أن جنوداً يدعمون جوايدو قاموا بـ"تحريره" في وقت كان يخضع للإقامة الجبرية، ودعا غوايدو في رسالته الفنزويليين للنزول إلى الشارع.

دانت الحكومة الفنزويلية بلسان وزير الاتصال خورخي رودريغيز "محاولة انقلاب"، فيما دعا مسؤول كبير في نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلى تجمع أمام القصر الرئاسي في كراكاس.