لقي شقيقان، مصرعهما، اليوم، إثر سقوطهما في خزان للصرف الصحي بقرية دمو بمحافظة الفيوم، ونقلا إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وفقا لمصدر طبي.

استقبلت مستشفى الفيوم العام، كلا من "رمضان.ق" (25 سنة)، وشقيقه "أحمد.ق" (36 سنة)، جثتين هامدتين. ووفقا لمصدر طبي، تبين أنهما مقيمان بقرية دمو، وأن الأول سقط في خزان للصرف الصحي الخاص بمنزل الأسرة، وحاول شقيقه إنقاذه، فسقط هو الآخر في نفس الخزان، مما أدى لمصرعهما، ونقلت جثتيهما لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.