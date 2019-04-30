طرحت مجموعة "Cbc" البرومو الدعائي الأول، لمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" للفنانة دنيا سمير غانم، والمُقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل، حيث ظهر البرومو وكأنه يضم 3 أعمال درامية.

تقدم "دنيا" لجمهور المشاهدين جرعة قوية من الكوميديا هذا الموسم بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر. ويعتمد المسلسل على 3 قصص مختلفة، يشارك فيهم عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وتدور الأحداث من خلال ثلاث حكايات، كل حكاية تستمر على الشاشة 10 حلقات ، التي نرى في كل قصة منها ملمحًا من ملامح العلاقات العاطفية في العصر الحالي.

المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. من بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام.