إصابة 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب ضابط ومساعد شرطة، و3 أشخاص آخرين، إثر حادث تصادم على طريق "أبو المطامير - حوش عيسى" بدائرة مركز حوش عيسى في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى بالحادث، وتبين منه تصادم سيارة شرطة بسيارة نصف نقل على طريق "أبو المطامير- حوش عيسى" بدائرة مركز حوش عيسى.

وأسفر الحادث عن إصابة "شريف ع ف" 34 سنة، مقيم بالإسكندرية رائد شرطة، و"صبحى م. س" 29 سنة، مقيم بدمنهور، مساعد شرطة، و"حسين س. ق" 65 سنة، و"محمد م .ع" 62 سنة، و"على ر. ب" 53 سنة، مقيمون بدائرة المركز.

وجرى نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى المركزي، لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.