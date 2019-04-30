وزير البحث العملي الأسبق: بين كل مليون مواطن هناك 350 إصابة بسرطان الثدي

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم، ندوة توعية موسعة حول الكشف المبكر عن أورام الثدي، برعاية الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وإشراف المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة.

شارك في الندوة الدكتورة نادية زخاري، أستاذ كيمياء الأورام ووزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور منير أبوالعلا، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي بجامعة القاهرة، والدكتورة سمية عزت، مدرس جراحة الأورام، والدكتورة عزة نصر، مدرس العلاج الإشعاعي ورئيس وحدة الوقاية والاكتشاف المبكر بالمعهد القومي للأورام، بحضور الدكتور أحمد دويدار البسيوني، رئيس الجامعة الأسبق.

أدار الندوة الدكتور حافظ شمس الدين عبدالوهاب، مقرر لجان الثقافة العلمية، وقدمتها الإعلامية جيهان طلعت، والإعلامية عبير صبري كبيرة المذيعات بالإذاعة المصرية.

دارت أهم المحاضرات للدكتورة نادية زخاري عن الوقاية والكشف المبكر لأورام الثدي بتعريف السرطان، ووجوده في مصر بواقع 350 حالة جديدة لكل مليون مواطن في السنة، ثم ذكرت مسببات الأورام وانتشارها من التدخين، وملوثات البيئة، وملوثات الأكل والشرب، واختلاف نمط الحياة وقلة ممارسة الرياضة، وحددت طرق الوقاية من السرطان بالغذاء، والبعد عن السمنة، وممارسة الرياضة، والأسباب النفسية.