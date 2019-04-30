أكدت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم تخصيص أراض لإنشاء 35 كنيسة فى 20 مدينة جديدة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ 2014 وحتى الآن، وأوضح المجلس، فى تقرير معلوماتى «إنفوجراف»، صباح اليوم، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، أن الحكومة تعمل على ترميم 19 كنيسة وديراً أثرياً حالياً، وتأهيل وتطوير كنائس مصر الجديدة وفم الخليج، مشيراً إلى الموافقة على أعمال إحلال وتجديد لـ66 كنيسة وملحقاتها فى محافظة المنيا، للطوائف الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.

المنيا الأكثر استفادة من "تقنين الأوضاع" بـ127 موافقة

وكان الرئيس «السيسى» أكد خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى شباب العالم، أواخر العام الماضى بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة أصبحت معنية لأول مرة ببناء الكنائس لمواطنيها، بعدما تم إصدار قانون «بناء الكنائس»، مشدداً على حق الأقباط فى العبادة شأنهم شأن المسلمين. وأكد التقرير، الذى أصدره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حرص الدولة على ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة، وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، والتأكيد على التعايش المشترك لجميع المواطنين، التزاماً من الدولة بما نص عليه الدستور المصرى من حرية العبادة، لذا فإن الدولة تبذل جهوداً فى ملف تقنين أوضاع الكنائس.

وأشار المركز إلى الموقف التنفيذى للكنائس بـ«مدن الجيل الرابع»، حيث تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ 6 كنائس فى مدينة حدائق أكتوبر، ويجرى تنفيذ 7 كنائس فى المدن الجديدة.

وأوضح «التقرير» أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وافقت على تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى تابعاً لها، وأن أكثر المحافظات المستفيدة بـ«قرارات التقنين» هى المنيا بـ127 موافقة، تليها الجيزة 109، ثم القليوبية 81، والإسكندرية بـ77 موافقة.