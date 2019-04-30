ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، خطة رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، وربط محاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات على هامش الاجتماع، إنه سيتم الانتهاء من خطة الرصف في موعدها طبقا للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الداخلية، مع إنشاء طرق جديدة طبقا لاحتياجات المحافظة.

وأضاف أنه تم حصر جميع طرق المحافظة ووضعها في خريطة وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفني بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن الصيانة، من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة بمحافظة كفرالشيخ.