بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مع اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، مشاكل وطلبات المواطنين ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء الذي جمعة بالنائب البرلماني، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وملف تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم، وأكد التنسق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم الذين تم الانتهاء من فحص واستيفاء مستنداتهم.

كما بحث المحافظ مشاكل دائرة "دسوق - قلين"، مع المحاسب محمد الشهاوي، كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعاني منها مدينتي قلين ودسوق.