نظم الاتحاد العام لطلاب جامعة بنها مسابقة الروبوت "شبرا بنها إكس"، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وفاز بالمركز الأول مارينا أيمن، كلية الهندسة جامعة المنوفية، بروبوت جلاكسي، والمركز الثاني أحمد محمود عبدالمنعم، كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، بروبوت سبارك، والمركز الثالث محمد عصام الدين وفاروق محمد، كلية الهندسة جامعة المنيا، بروبوت فانتوم.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن الجامعة تحرص على تنظيم المسابقات والأنشطة العلمية التي تساهم في تعزيز روح المنافسة الشريفة لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للإبداع، مشيرًا إلى دعمه للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والابتكار.