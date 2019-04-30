كثفت حملة هنجملها، التي تستهدف زراعة وتشجير الشوارع والميادين والطرق استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحركتها داخل محافظة بني سويف لتنفيذ المرحلة الأولى بزراعة 2200 شجرة مثمرة.

وأكد محمد قبطان، منسق عام المبادرة، في بيان له، أن المبادرة تهدف الي زراعة الأشجار المثمرة فى ربوع محافظات الجمهورية وتجميل المراكز والقرى والميادين العامة، وتجميل المدارس والجامعات.

وقالت مرڤت ميشيل، منسق المبادرة بالمحافظة، إنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة الأشجار بعد زراعتها، مؤكدة أهمية دور المشاركة المجتمعية لتنمية الوعي لزراعة الأشجار المثمرة.

وعقدت الحملة اجتماعات مكثفة، اليوم، مع محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعه بني سويف، والمهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بحضور محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة، ومرڤت ميشيل نصيف، منسق المبادرة بالمحافظة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل 2200 شجرة مثمرة من الزيتون والليمون والرمان.

يذكر أن المبادرة تتم بالتنسيق مع المحافظة وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، فضلًا عن جامعة بني سويف.