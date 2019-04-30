ردا على كلمته في عيد العمال.. أحمد موسى: "السيسي جبر بخاطرنا كلنا"

علق الإعلامي أحمد موسى، على الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، بعدما شكرهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلًا: "أنتوا جبرتوا بخاطري وخاطر مصر".

وقال موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العالم كان منتظر إن يشارك مليون أو 2 مليون مصري، لكن في 27 مليون مصري نزلوا، ولولا كده كان ممكن يبقى في مشكلة".

وأضاف: "لما نزلنا بالكثافة دي العالم وإعلام الأعداء معرفوش يعملوا ايه، وإحنا ممتنين ليه، وهو جبر بخاطرنا كلنا".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، في محافظة الإسكندرية، كرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.