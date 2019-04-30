زاهي حواس: أنا من عشاق محمد صلاح والأهلي.. "مبفوتش ماتش ليهم"

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه لم يٌقابل في حياته اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ولكن عندما كان صلاح يلعب في نادي روما الإيطالي، كان الإيطاليين يقولون له إنهم يعرفون زاهي حواس ويعشقونه، وهو يرد عليهم "أنا أيضًا أعشق زاهي حواس"، موضحًا أن شهرته في إيطاليا كبيرة للغاية.

وأضاف "حواس"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، مساء الثلاثاء، أنه عندما أتى محمد صلاح مصر قام بشراء كتابه "توت عنخ أمون"، ونشر على صفحته أنه يقرأ هذا الكتاب، موضحًا "أنا من عشاق محمد صلاح والنادي الأهلي معًا".

وتابع:"أنا لا أترك مباراة واحدة لمحمد صلاح أو النادي الأهلي، وأنا فخور بصلاح جدًا، الإنسان اللي عارف ربنا، ربنا بيديله كل حاجة".