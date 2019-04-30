علق الإعلامي تامر أمين، على البيان الصارم للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام بخصوص المحتوى الأعمال المعروضة في شهر رمضان "ياجماعة خلو بالكم شوية دم وحساسه لشهر رمضان".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن البيان كان تحذيريًا تنبيهيًا قيل فيه "يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام فرضة لعقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية والميثاق الشرف الإعلامي بكافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سيتناولها الأعلام وبالأخص في شهر رمضان".

وأوضح أنه قد طالب شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاه القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبراج المقرر عرضها خلال الشهر الفضيل، متابعا: "حابب أحط للبيان عنوان قد أعذر من أنذر".