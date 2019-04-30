يظهر عدد من الفنانين خلال دراما رمضان هذا العام بعدة أوجه فلم يكتفوا بتجسيد شخصية واحدة فقط خلال العمل الدرامي، "الوطن" تستعرض عددًا من النجوم الذين فضلوا تجسيد اكثر من شخصيه في رمضان داخل عمل واحد.

مَي عز الدين

تطل الفنانة مي عز الدين، خلال شهر رمضان بأكثر من شخصية من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث تقدم دور "الجدة سكسكة" السيدة العجوز التي تخرج من السجن وتعود لممارسة طغيانها على أهل الحارة، فضلًا عن شخصية "الحفيدة بيسة" التي تعمل مديرة مدرسة وفي نفس الوقت طبالة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مَي بعده أوجه.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عز الدين، بوسي، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد وعدد آخر من النجوم.

محمد رمضان

ويجسد رمضان هذا العام شخصيتين خلال أحداث مسلسل "زلزال"، حيث يجسد دور الأب والابن وتدور أحداثه خلال فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أما هنا الزاهد وأحمد فهمي فيظهران بأكثر من وجه خلال شهر رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه لذلك يحاولون الهروب والتنكر في أكثر من شخصي.

"الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ويكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، ومن إخراج أحمد الجندي، ويعتمد المسلسل على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات.

دنيا سمير غانم

كما تجسد دنيا سمير غانم، خلال مسلسلها "بدل الحدوتة 3" 3 شخصيات كل 10 حلقات، حيث تجسد شخصية طبيبة ونصابة وشخصية لهفة التي اشتهرت بها.