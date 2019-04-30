قال ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، بل الكونجرس والبنتاجون لهم رأي في هذا الأمر.

وأضاف الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي تُقدمه ريهام إبراهيم، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الوصف الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية ليس مجرد جماعة بل تنظيم إرهابي دولي، حيث إن الجماعة لها حوالي 77 فرعًا في العالم، وهم تحت مظلة الإخوان بشكل رسمي.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا متواجدة بالفعل، ولكنها أعطت لنفسها أسماء متعددة وبأشكال مختلفة، واصفًا الإخوان بأنهم "دولة اقتصادية" ضخمه جدًا، ولديها مليارات الدولارات.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إدراج جماعة الإخوان للقائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية"- بحسب ما قال البيت الأبيض.