أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019 اليوم الأربعاء، بدلاً من 10 من نفس الشهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال ماكينات الصراف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، كذلك مكاتب البريد والبنوك في أول يوم عمل لها 2 مايو.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مايو اعتبارا من اليوم الأول من مايو، على أن تقوم اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية تقارب 13 مليار جنيها.