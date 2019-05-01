يحيى الفخراني: "عدم ظهوري تليفزيونيا بيخلي الإعلاميين يضايقوا مني"

قال الفنان القدير يحيى الفخراني، إن عدم ظهوره في وسائل الإعلام أو قيامه بإجراء حوارات صحفية أو تليفزيونية يرجع إلى رغبته في أن يراه المشاهدون من خلال أعماله الفنية وليس من خلال الحوارات، موضحًا أن هذا يجعل الكثير من الإعلاميين يشعرون بالضيق منه.

وأضاف "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أن الشوارع في الأزمنة الماضية كانت تخلو من المارة أثناء عرض المسلسلات مثل مسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدًا أن متابعة المشاهد المصري للأعمال الدرامية والمسرحية اختلفت عما كانت عليه في السابق.