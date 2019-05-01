قالت الفنانة رغدة، إنها تتمتع بصحة جيدة، تعقيبًا على صورة لها مع الإعلامية بسمة وهبي، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، حيث طلبت "وهبي" من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

وأضافت رغدة لـ"الوطن": الموضوع ليس إلا سوء تفاهم، أنا الحمدلله، أتمتع بصحة جيدة، ولكن ما حدث هو أنني أصبت بنزلة برد، بعد تصوير حلقة "شيخ الحارة 3".

وتابعت: أنا مريضة بالحساسية وكان يوم التصوير به أتربة، وبعدها ذهبت لإجراء فحوصات أحرص على القيام بها بشكل دوري وأثناء تواجدي في المستشفي التقط طبيبي صورا لي ونشرها على "فيس بوك"، واعتقد البعض أنني أعاني من مرض ما.