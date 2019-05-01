توصل تشاك شومر ونانسي بيلوسي قادة الديموقراطيين، إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائهما في البيت الأبيض، الثلاثاء، على تخصيص ألفي مليار دولار لتحسين البنى التحتية في أمريكا.

وخصص "ترامب" مبلغ 2 تريليون دولار للبنى التحتية، بحسب ما قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ "شومر": "لقد اتّفقنا على رقم جيد جدا، في مؤشر إلى وجود نية لدى الطرفين للعمل معا من أجل إنجاز هدف أساسي مشترك للحزبين بتحسين الطرق والجسور والمطارات وسكك الحديد ومجاري المياه وخدمات الإنترنت".

وأوضح "شومر" أن الاجتماع جرى بأجواء إيجابية "بخلاف اجتماعات أخرى عقدناها، وهذا مؤشر جيد جدا"، مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه كان "تواقا لرفع المبلغ إلى ألفي مليار دولار".

ومن جانبها، وصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، المقترح المتفق عليه بأنه "واعد"، مضيفة أن "الديموقراطيين سينتظرون بفارغ الصبر تمويل خطط الرئيس"، مشيرة إلى أنها وشومر سيجتمعان مجددا مع الرئيس الأميركي بعد ثلاثة أسابيع.