يحدث اليوم| بدء صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 1 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

بدء صرف معاشات شهر مايو بمناسبة شهر رمضان

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد، ومن البنوك غدًا.

رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى بيروت

يتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ليترأس وفد مصر رفيع المستوى المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية-اللبنانية التي تستضيفها بيروت غدًا ولمدة يومين.

فتح باب التسجيل للأفلام للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يفتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باب التسجيل للأفلام للمشاركة في دورته الـ41 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة بين 20 و29 نوفمبر القادم، وذلك لمدة أربعة أشهر.

حتفالية لنجوم الغناء الأوبرالي في مصر والصين

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفاليةً بمشاركة نخبة من نجوم الغناء الأوبرالي في مصر والصين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على المسرح الكبير، وتتضمن الاحتفالية الكلاسيكية مقتطفات وثنائيات من أهم الأوبرات العالمية، إلى جانب عدد من المؤلفات الموسيقية العالمية والأعمال الغنائية الصينية.

إقامة مراسم تنصيب ولي العهد الياباني إمبراطورًا جديدًا للبلاد

تُقام مراسم تنصيب ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو، البالغ من العمر 59 عامًا، إمبراطورًا جديدًا للبلاد.

المستشارة الألمانية تعقد لقاءات مع عدد من زعماء أفريقيا

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاءات مع زعماء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى جانب حضور اجتماع مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد)، في العاصمة البوركينية واجادوجو.