أعلنت القيادة المركزية في سلاح الجو الأمريكي، أول عملية عسكرية تشنها طائرات من طراز "إف 35 إيه لايتتنغ 2"، المعروفة باسم "الشبح"، التي تعد أحدث طائرة مقاتلة في العالم.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان، الثلاثاء، إن طائرتين من طراز "إف 35 إيه لايتتنغ 2"، نفذتا غارات على معاقل لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، شملت أنفاقا ومخازن للأسلحة والذخيرة.

وأوضح البيان أن الغارات استهدفت مناطق في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك في شمال العراق، وكذلك في جبال حمرين، وذلك في إطار عملية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، بحسب "سكاي نيوز".

ونشرت القوات الجوية الأمريكية على حسابها في تويتر، صورا للطائرة خلال تنفيذها الغارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق، وانضمت الطائرات اللتان نفذتا الهجمات إلى القيادة المركزية الأمريكية للعمليات في المنطقة، في 15 أبريل الماضي، وقدمتا من قاعدة "هيل إير فورس" في ولاية يوتا، بحسب البيان.

وقال المقدم يوسف موريس، قائد سرب المقاتلات الرابع وهو طيار لـ "F-35A"، إن الطائرة لديها القدرة على جمع المعلومات في ساحة القتال ومعالجتها وتحديد الأهداف بناء على ذلك، وتتمتع الطائرة بقدرتها على التخفي في الجو، وهي ثاني مقاتلات الجيل الخامس، وقد طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، وتعد أحدث طائرة مقاتلة في العالم حتى الآن.