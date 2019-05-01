أجرى فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، جراحتين خطيرتين لطفلين الأول استخراج "صفارة أطفال" من القصبة الهوائية لطفل 7 سنوات من بنها، والثانية استخراج "حبة لب" من القصبة الهوائية لطفل عمره سنتان من قرية الرملة مركز بنها.

شارك في إجراء الجراحتين الدكتور محمود عبدالعظيم والدكتورة هبة أبوالخير وفريق التخدير الدكتورة منى صبحي والدكتورة غادة محمد وفريق التمريض والعمال المعاونين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الجزار إلى أن العمل على الحالتين استمر لمدة 8 ساعات، بدأت الحالة الأولى في 6 عصرا باستخراج صفارة لعبة أطفال من القصبة الهوائية لـ"محمود حمدان محمد" 7 سنوات، والثانية استخراج حبة لب سوري من القصبة الهوائية لـ"مصطفى إبراهيم" سنتان، الساعة 12 صباحا وانتهت 2 صباحا، مشيرا إلى نجاح العمليتين واستخراج الأجسام الغريبة، مع استقرار حالة الطفلان.

وأوضح الجزار، أن الجراحة الثانية استخدم فيها منظار نادر وغير متوفر سوى في مستشفيات جامعة بنها والوحيد في الوجه البحري والقاهرة مقاس الأطفال من سن يوم إلى سن 7 سنوات والوحيد على مستوى المحافظة بأكملها للأطفال والكبار.