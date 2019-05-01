شهد الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة- المنيب) عطلاً صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى حدوث حالة من التكدس، وتمَّ سحب أحد القطارات باتجاه شبرا بعد إخلائه من الركاب.