التعليم: 5 مدارس يابانية جديدة في العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019- 2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018- 2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019- 2020.

ومن المقرر أن يجري افتتاح المدارس بمحافظات كفرالشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك في إطار سعي الوزارة على الاستكمال في خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقًا للخطة الموضوعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019- 2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وأعلنت الوزارة شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام المقبل، وهي:

- أن يكون الطفل مصري الجنسية، وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، بحيث:

- يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال KG1 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.

- ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال KG2 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات.

- ويجري القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل، وذلك من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.

- فيما يجري القبول في الصف الثاني الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل وذلك من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس منهج المستوى المتقدم في اللغة الإنجليزية "كونكت بلس" بداية من الفصل الدراسي الثاني هذا العام، واعتمد أيضاً تدريس المناهج المصرية الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.