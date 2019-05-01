جهود الأجهزة الأمنية خلال شهر.. أبرزها تنفيذ 8 آلاف حكم قضائي

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ أسفرت جهودها خلال شهر عن 3222 متهمًا في مجال الأمن العام، وضبط 61 قطعة أسلحة نارية، و98 طلقة مختلفة الأعيرة، و27 قطعة سلاح أبيض، و93 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 17 ألفًا و907 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 12 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، تأمين تنفيذ 171 قرار إزالة، ضبط 4621 قضية متنوعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

كما ضبط 11 ألفا و259 متهما في مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية، وضبط 3 آلاف و857 قطعة سلاح ناري بحوزة 3 آلاف و430 متهمًا، وضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 8 آلاف و350 حكما قضائيا، وضبط 55 تشكيل عصابي، و4 آلاف و283 قضية إتجار في المواد المخدرة.

في مجال ضبط القضايا المتنوعة، جرى ضبط 921 قضية أحداث، 931 قضية مصنفات فنية، وضبط 37087 قضية مرافق عامة، و736 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى كشف غموض 193 حادث.

وفي مجال الأمن الإقتصادي، جرى ضبط 28031 قضية تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط 314 ألفا و802 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة الغرامات 218 مليونا و97 ألفا و769 جنيها، فضلا عن ضبط 5546 قضية في مجال التهرب الضريبي، و139 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة.