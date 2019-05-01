تداول 323 شاحنة بضائع و17 سفينة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة وتم تداول 323 شاحنة بضائع و121 سيارة حيث شملت حركة الواردات 126 شاحنة و109 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 197 شاحنة بضائع و12 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية1 بينما تغادر ثلاث سفن وهي Ant Gity، أمانة، النوى إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين وادي العرب وأمانة وغادرت ثلاث سفن وهي القاهرة، الحرية1، الحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج وتغادر السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين آيلة وسينا وغادرت ثلاث سفن وهي آيلة، سينا، بريدج آيلة، بينما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة Laly Of Sea وغادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض.