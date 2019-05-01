أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تحاول إحباط الجيش الفنزويلي، والآن تستخدم التضليل كجزء من حرب المعلومات، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت زاخاروفا لقناة "سي إن إن" في تعليقها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن إقناع روسيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم مغادرة البلاد: "تبذل واشنطن كل ما في وسعها لإحباط الجيش الفنزويلي والآن تستخدم التضليل كجزء من حرب المعلومات".

وكان بومبيو قد زعم في وقت سابق، أن مادورو كان سيغادر بلاده إلى كوبا، إلا أن الروس أقنعوه بالعدول عن هذه الخطوة. وانتقد مادورو نفسه بومبيو، ووصف هذه التصريحات بأنها تافهة. وأضاف أنه لم يكن في الولايات المتحدة حتى الآن "مثل هذه الحكومة المجنونة".