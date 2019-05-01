أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء أولى برامج تدريب وتأهيل مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/2019، بدار الهيئة الهندسية بمحافظة القاهرة 2 و3 مايو الجاري.

وأوضحت الوزيرة، أن مجلس أمناء المؤسسة قد سبق وأعتمد نتيجة إختبارات المشرفين، وتم إختيار 270 مشرف بصفة أساسية يمثلون 27 محافظة من بين 1111 مشرف متقدم، وتم الاختيار وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تم إجرائها مركزياً في 4 محافظات تحت إشراف الوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن، على أن تجربة هذا العام في اختيار المشرفين شهدت ولأول مرة إجراء إختبارات تحريرية "أون لاين" على برنامج الحاسب الآلي، وإعلان نتائج الاختبارات التحريرية لكل ممتحن فور انتهائه من إجراء الاختبارات ضماناً للشفافية مع اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين مع التركيز على تدريب وتأهيل المشرفين باعتبارهم أهم العناصر الرئيسية في نجاح رحلة الحج.

وشددت والي على أهمية خضوع المشرف للتدريب لثقل مهاراته وتبادل الخبرات بين العناصر ذات الخبرة والعناصر الجديدة، والتي تمثل نحو 50% من المشرفين.

وصرح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن البرنامج التدريبي الذي سيعقد يومي 2 ، 3 مايو سيتم خلاله تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل جميع المراحل التي يمر بها المشرف، والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، كذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية الهامة وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج، بما ييسر عليه في القيام بدوره، وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة .