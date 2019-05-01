أحالت نيابة البدرشين، أمس، سيدة وشابين للمحاكمة الجنائية، بعدما نسبت إليهما تهمة "الزنا"، وإنجاب طفل، بعد علاقة غير شرعية بين المتهمة الرئيسية والمتهمين الآخرين، مستغلة سجن زوجها لمدة 5 سنوات، وارتبطت بعلاقة بنجل عم زوجها وصديقه.

وعقب خروج الزوج من محبسه فوجئ بتفاصيل الواقعة، مما دفعه لتقديم بلاغا لمركز شرطة البدرشين، واتهم الزوجة والمتهمين بالزنا وإقامة علاقة غير شرعية، وألقي القبض عليها، وأصدرت النيابة قراراها السابق، عقب ورود تحريات المباحث النهائية التي أكدت صحة الواقعة.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من عامل للعميد خالد فهمي مأمور مركز البدرشين، اتهم فيه زوجته بالزنا وحملها سفاحا من نجل عمه وشخص آخر في مركز البدرشين، وتبيّن حمل الزوجة وإنجابها طفلا، في أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية مخدرات.

وتشكّل فريق تحريات برئاسة العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، للتأكد من صحة البلاغ الوارد، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تأكدت صحة الواقعة، وأنّ زوجة مقدم البلاغ كانت تمارس الرذيلة مع نجل عمه وصديقه، وحملت منهما طفلا ووضعته قبل أشهر من خروج زوجها من السكن.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد خالد فهمي مأمور المركز، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.