قررت النيابة العامة حفظ قضية اتهام خمسة من مستخلصي الجمارك والموظفين بجمارك العين السخنة بالسويس بالتهرب وتقديم مستندات غير حقيقية، بعد تسديد المتهمين ثلاثة ملايين جنيه قيمة الأموال التي تهربوا من سدادها.

وجرى بالفعل تنفيذ قرار النيابة وأفرج عن كل من "أ. ع. ا" صاحب شركة، "ك. ن" مستخلص جمركي، "ا. ع"، "ع. ا. ع"، "م. س" من العاملين بالجمارك.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، ألقت القبض على المتهمين بعد أن قدموا أوراقا مزورة لهيئة الجمارك والصادرات والواردات وأضاعوا من خلالها على الدولة أموالا مستحقة عن طريق تزوير مستندات مقدمة للجمارك للهروب من قرار وزير التجارة رقم 243 لسنة 2015.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على 7 متهمين آخرين من المستخلصين وموظفين بالجمارك بقضية أخرى بميناء العين السخنة لاتهامهم بالرشوة.