شهدت مدارس التربية الخاصة بالسويس عمليات تطوير موسعة أجرتها قيادة الجيش الثالث الميداني في المحافظة، فضلاً عن افتتاح ملاعب كرة قدم خماسية لطلاب الصم وطلاب التربية الفكرية وملاعب كرة الجرس للطلاب المكفوفين.

ووجهت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، الشكر لقيادة الجيش الثالث الميداني بالسويس، على الدور الإيجابي المميز في رفع كفاءة وإعادة تطوير مدارس التربية الخاصة، وذلك خلال زيارتها لقيادة الجيش، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وقدم اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، درع الجيش الثالث الميداني للإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، درع وزارة التعليم إلى اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثالث الميداني، وشهادات تقدير للجهد المبذول لخدمة الطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

حضر اللقاء، سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التربية الخاصة بالسويس.