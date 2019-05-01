تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تكريم جامعة بنها للفنان شعبان عبدالرحيم، دون أن يكون له إسهامًا علميًا يستحق عنه التكريم، حسب تعبيرها.

وقالت النائبة، في بيانها، إن الدكتور جمال السعدي رئيس جامعة بنها، كرّم الفنان شعبان عبدالرحيم، ومنحه درع كلية الطب بالجامعة، يوم 29 أبريل الماضي، موضحة "لا يمكن بأي حال قبول مثل ذلك الأمر، فالجامعة التي هي صرح للعلم ومكان لتكريم العلماء والباحثين الذين أثروا العلم وقدموا ما يفيد البشرية، لا يمكن أن تكون مكان لتكريم أي شخص".

واستطردت النائبة، "لا أعلم ماذا قدم الفنان، مع كامل الاحترام له، حتى يتم تكريمه في الجامعة، هل يوجد سبب منطقي يبرر مثل هذا الأمر، هل هناك قواعد للتكريم وإقامة الحفلات وتسليم دروع الكليات، أم أنها ترجع لهوى رئيس الجامعة، وهو أمر يتطلب معالجته فورًا حفاظًا على قدسية الجامعة".

وتابعت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: "الجامعة حاولت الرد على انتقادات المتابعين، بأن تكريمه جاء بعدما أنهى جميع فحوصات له بمستشفى الجامعة، وعرض عليهم إقامة حفل خيري في استاد بنها الرياضي، على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعي، وذلك بعدما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة".

وتساءلت عضو مجلس النواب: "هل فكرة أن يتبرع شخص للجامعة تجعله يستحق التكريم، يجب أن تكون هناك قواعد ملزمة ومحددة لتكريم الشخصيات العامة في الجامعات، حرصًا على قدسية الجامعة باعتبارها مقرًا للعلم والتميز".

كانت جامعة بنها أصدرت، الأحد، بيانا ردت فيه على ردود الفعل المتابينة على زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعي، منذ أسبوع وإجراء فحوصات طبية، قائلة: "تابعت جامعة بنها ردود الأفعال المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعي لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى، ولقائه برئيس الجامعة وعميد كلية الطب".

وأكد البيان، أن أطباء المستشفى الجامعي أدوا واجبهم تجاه الفنان شعبان عبدالرحيم، حيث أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، موضحا أنه عقب انتهاء جميع الفحوصات عرض الفنان شعبان عبدالرحيم إقامة حفل خيري في ستاد بنها الرياضي على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعي، وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة.

وأضاف البيان، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يولي اهتمامًا كبيرًا بالمستشفى الجامعي، منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، حيث قرر أن تكون المستشفى أولى جولاته التفقدية في أول يوم عمل له بجامعة بنها، مشددا على حرص "السعيد" على تطوير المستشفى الجامعي باعتبارها واجهة الجامعة الأولى للمجتمع، ودعمها لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.