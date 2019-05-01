شيرين سليمان تحاور عاصي الحلاني على "الحياة".. غدا

يحل الفنان عاصي الحلاني، ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان، وذلك خلال حلقة الغد الخميس، من برنامج "عين" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتحدث "الحلاني" خلال الحوار، عن ألبومه الجديد، وإحياءه حفل شم النسيم في شرم الشيخ، فضلًا عن حفلاته الفنية المقبلة، وعلاقته بمصر بشكلٍ عام، وكذلك أسرته.

يذكر أن برنامج "عين" يُعرض على قناة الحياة يومي الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد الثلاثاء والأربعاء، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والخميس والجمعة الساعة الخامسة مساءً، والسبت الساعة الثالثة صباحًا.