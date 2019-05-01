أشاد إيهاب الجندي عضو مجلس إداره شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بجهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال فاعليات ملتقى السياحة العربية الذي اختتم أعماله اليوم بدبي.

وأعرب "الجندي"، عن اعتزازه بنتائج اللقاءات التي جمعته مع مسؤولين عرب وأجانب على هامش الملتقى لترويج المنتج السياحي المصري وفتح أسواق جديدة وجذب السائحين للمقاصد السياحية المصرية بانماطها المختلفة.

وقال "الجندي"، الذي يترأس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إنه شارك ضمن وفد الغرفة برئاسة حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران رئيسا وعضوية كل من محمد عزت وأسامة نصر، بهدف رفع القدرة التنافسية لشركات السياحة المصرية وخلق أسواق جديدة لجذب المزيد من السائحين لمصر عامة وللإسكندرية خاصة.

وأشار "الجندي"، إلى أن وفد الغرفة عقد عددًا من اللقاءات الناجحة مع كل من الشيخ هلال المري رئيس دائرة السياحة، والشيخ عبدالله يوسف مدير عام العلاقات الدولية بدبي، والشيخ سيف عبدالله المطروشي مدير إدارة العضوية وشهادات المنشأ والتصديق بالغرفة التجارية بالشارقة، وذلك في حضور رئيسي قسم المستثمرين وخدمات الانتساب والتصديقات ومدير مركز المعلومات وقنصل مصر التجارى بالشارقة محمد المغربي.

وأوضح أن المباحثات أثمرت عن اتفاقات عديدة وإبرام بروتوكولات تعاون سوف تجني ثمارها السياحة المصرية قريبا بالنسبة للسياحة العربية.