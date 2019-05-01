أصيب مزارع ببتر في يده اليمنى، بإحدى قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، أثناء عمله على ماكينة دريس القمح.

ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، الأول من مايو كل عام، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمس، على قيمة العمل في جميع المجالات، وأهمية بذل المزيد من الجهد حتى تتقدم البلاد.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر بوصول "محمود. أ" 45 عاما، من عزبة "أبو شهدة" التابعة للمركز مصابا ببتر اليد اليمنى بالكامل.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء عمله على ماكينة درس القمح التقمت الماكينة يده وحدثت إصابته.

وأكد مصدر طبي، أنه جرى تحويل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج هناك واتخاذ الإجراءات الطبية.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 2101 لسنة 2019 إداري مركز شرطة منية النصر.