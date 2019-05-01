أدانت محكمة أسترالية اليوم، شخصا خطط لتفجير طائرة إماراتية في سيدني يوليو 2017 بإيعاز من "داعش"، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت الشرطة الاسترالية، اليوم، أن المتفجرات التي كانت ستستخدم لاستهداف طائرة إماراتية في 2017 وصلت من الأراضي التركية.

وأضافت أن تنظيم "داعش" الإرهابي استخدم الأراضي التركية لنقل المتفجرات المستخدمة في عملياتها، واستهداف الطائرة الإماراتية في سيدني، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

ووجهت محكمة باراماتا العليا، في نيو ساوث ويلز بأستراليا، اليوم الأربعاء، لخالد الخياط، 51 عاما، تهمة التخطيط لإسقاط طائرة إمارتية كانت في رحلة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو من عام 2017 بقنبلة محلية الصنع.