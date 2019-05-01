افتتح المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مركزاً لخدمة العملاء بمنطقة صدفا، لاستقبال شكاوى نحو 31 ألف عميل والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.

وأكد المهندس محمد صلاح الضوى، أن مركز خدمة عملاء صدفا يستهدف تقديم جميع الخدمات المميزة بأسرع وقت ممكن، ويُعد المركز الثالث على مستوى جميع مناطق المحافظة، مضيفاً أنه يجري الانتهاء من تجهيز مركزي خدمة عملاء بمنطقة أبوتيج، وخزان مياه أسيوط، وتهدف الشركة لإنشاء مراكز لخدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة، طبقاً للخطة المالية.

وأشار المهندس رامز شوقي إسحاق، مدير منطقة صدفا، إلى أن مركز خدمة العملاء بمنطقة صدفا، يضم أقسام التعاقدات والاشتراكات، والتحصيل، وقراءات العدادات، لتقديم خدمات تركيب العدادات الكودية للعملاء الذين قاموا بتوصيل المياه بصورة غير قانونية، بجانب توافر خدمات سداد الفواتير، وتوصيل مياه الشرب النقية، وشحن العدادات مُسبقة الدفع، وتطهير الخزانات، وتوفير سيارات الكسح، والصرف الصناعى، وبرامج استقبال الشكاوى الإلكترونية، لسرعة استقبال وحل شكاوى المياه "تجاري، جودة مياه، فني"، والصرف الصحي، وذلك في إطار تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال نظام الشباك الواحد.

وأوضح المهندس عبده سليمان، رئيس قطاع جنوب، أن الشركة تهدف لتغطية جميع مراكز المحافظة، بمراكز خدمة العملاء، من أجل تحقيق رسالتها المُعلنة في الارتقاء بجميع مؤشرات الخدمات المُقدمة للمواطنين.