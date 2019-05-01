"زراعة 400 ألف فدان".. تفاصيل أكبر محطة بالعالم لمعالجة الصرف في مصر

وقعت، اليوم، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحالف شركتي أوراسكوم المقاولون العرب، لأكبر محطة معالجة مياه مصرف على مستوى العالم، نرصد أبرز التفاصيل عنها:

- محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين مترمكعب\يوم.

- تتكلف المحطة 739 مليون دولار.

- تعد محطة المعالجة من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.

أهميتها:

- تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر.

- زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

- تمويل الوزارة جرى عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

- الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يجري زراعتهم حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

- إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة "إنتاج زراعي وحيواني وصناعي".

- تساهم في زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات.

- خلق فرص عمل جديدة تصل إلى نحو 40.2 ألف فرصة عمل مقسمة على مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني.

- إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، وأعمال التشييد والبناء.