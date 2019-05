View this post on Instagram

ان شاء الله أغنيه الناس الحلوه من مسلسل ابن اصول انتاج شركه ‏سينيرجي‏ ‏تامر مرسى رمضان 2019 على ‏قناه dmc الاغنيه من الحان وكلمات عزيز الشافعى توزيع احمد عادل مهندس صوت محمد جوده اخراج محمد بكير #ابن_أصول