أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، لحادث تفجير لغم أرضي غربي الهند، والذي أسفر عن سقوط عددًا من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت، إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، اليوم، أعرب خلالها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته بضحايا تفجير اللغم، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وشدد أمير الكويت، على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة، التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين، تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، كما بعث ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الهندي.