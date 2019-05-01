أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في مشاجرة مع صاحب مخبز في شبين القناطر بسبب مطالبة المجني عليهم لصاحب المخبز بإعطاءهم أرغفة عيش جيدة، مؤكدين له أن عجينة الخبز لم تأخذ حقها في التخمير فاستشاط صاحب المخبز غيظا وافتعل معهم مشاجرة انتهت بإصابتهم.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا بوقوع مشاجرة ومصابين في شبين القناطر بسبب "الخبز".

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة أمام أحد المخابز ملك "ح. م" بسبب مطالبة 3 أشخاص من أسرة واحدة، بإعطاءهم خبز جيد لأن الخبز المعروض سيء، فاستشاط صاحب المخبز منهم غيظا ظنا منه أنهم يحرضون باقي الأهالي على عدم شراء الخبز فتشاجر معهم، وأسفرت عن إصابتهم بإصابات بالغة وجرى نقلهم إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.