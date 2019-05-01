يسجل الفنان عمرو سعد أغنية "سيبها علي الله" تتر مسلسل "بركة"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر عمرو فيديو له على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يغني الأغنية، التي تقول كلماتها: "كل سعي في أخره فَلاح اسعي كلنا علي باب الله، سيبها علي الله مش عملت أنت اللي عليك اللي خلقك أمته نسييك، بركة اللي شاكر فضل الله".

"بركة" من بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، رياض الخولي، هنادي مهنا، محمد لطفي، كمال أبورية، أنعام سالوسة، إسلام جمال، عبدالرحمن أبوزهرة، رامي غيط، ومن تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي.