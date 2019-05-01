أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي، اليوم الأربعاء، رصد 3719 خرقا ارتكبتها مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة اليمنية، منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي.

وقال- خلال مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"- إن تلك الخروقات التي رصدها الجيش أسفرت عن مقتل 140 مواطنا، وجرح 811 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع الجيش جنوب الحديدة، مؤكدا أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.

وأشار مجلي، إلى أن مواصلة مليشيا الحوثي خروقاتها تأتي في ظل صمت وتغاضي أممي لهذه الممارسات، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ "اتفاق ستوكهولم"، وإلزامهم بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها المليشيا في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، موضحا أن مليشيا الحوثي تعمل على تهجير السكان من بعض مناطق في مديرية الدريهمي، وتحتل منازلهم وتحولها إلى ثكنات لعناصرها ومخازن أسلحة.