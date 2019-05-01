حذرت إحدى شركات توزيع الأدوية فى الإسكندرية موظفيها من تسلم مرتجعات لعقار «بيبزول 40» الخاص بعلاج قرحة والتهابات المعدة، بعد اكتشافها تداول الصيدليات أنواعاً معاداً تدويرها، وخالية من المادة الفعالة، مشيرة فى رسالة إلكترونية معممة على العاملين فيها إلى تحريرها محضراً بالواقعة، ما يأتى بعد أيام من تقرير لـ«الوطن» بتاريخ 11 أبريل الماضى عن غش العقار. مصادر داخل الشركة قالت لـ«الوطن»، بعدما طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن الإدارة تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالتحقيق فى واقعة غش وتوزيع العقار المغشوش، مضيفة أن الشركة تأكدت من صحة ما نشر فى الصحيفة عن العقار المغشوش، فأرسلت تحذيراً إلى العاملين فيها، طالبتهم بضرورة فحص المرتجعات جيداً، وتحريز المضبوطات المغشوشة، خاصة التشغيلة رقم 337.

"صديق": بعض الصيدليات تحصل على أدوية من مخازن غير موثوق بها

من جهته، قال الدكتور سمير صديق، عضو شعبة تجار ومصنعى الدواء فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن عدداً من الصيدليات تحصل على الأدوية من مخازن غير موثوق فيها، موضحاً أن بعض مصانع «بير السلم» تشترى الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ثم تعيد تدويرها وتغليفها، وتطرحها مجدداً فى الصيدليات بنصف سعرها. وأضاف أن عدداً من الصيادلة معدومى الضمير، ممن يمتهنون الطب للتجارة فى آلام المواطنين، يستسهلون بيع الأدوية المغشوشة، للحصول على أكبر قدر من الأرباح، ومنهم من يسعر الدواء بشكل عشوائى كما يحلو له.